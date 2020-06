Gestern am 13.06 um 22:30 Uhr wurde die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Herne über einen großen Brand an der Landgrafenstraße informiert. Umgehend wurde der Löschzug 2, ein Einsatzleitfahrzeug, ein Rettungstransportwagen und das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache 1 zur Einsatzstelle entsandt.



Zusätzlich wurden zwei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Auf der Anfahrt zeigte eine große Rauchwolke den Einsatzkräften den Weg zur Einsatzstelle.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte ein Kleingebäude bereits in voller Ausdehnung.

Der Brand breitete sich bereits auf ein zweites Kleingebäude und einen Baum aus.

Sofort wurde der Angriffstrupp zur Brandbekämpfung eingesetzt. Da durch die hohen Temperaturen eine Gasflasche erhitzt wurde, löste die Sicherheitseinrichtung der Gasflasche aus und es kam zu einer großen Stichflamme. Der Angriffstrupp musste sich daher kurzzeitig zurückziehen.

Aufgrund die meterhohen Flammen und dem starken Funkenflug wurden weitere Kräfte zur Einsatzstelle nachalarmiert. Kurzzeitig wurde ein Wohngebäude geräumt. Insgesamt waren 49 Einsatzkräfte nötig um die Brandausbreitung auf die umliegende Vegetation und Bebauung zu verhindern. Die brennenden Kleingebäude wurden mit drei Strahlrohren von insgesamt acht Angriffstrupps gelöscht. Die Brandbekämpfung und die Nachlöscharbeiten dauerten ca. 3,5 Stunden.

Der Löschzug 1 der Berufsfeuerwehr unterstützte kurzeitig an der Einsatzstelle, musste aber aufgrund des schnellen Löscherfolgs nicht mehr eingreifen.

Parallel zu dem Einsatz musste das Hilfeleitungslöschfahrzeug der Feuerwache 1 zu einem First Responder* ausrücken. Das Tanklöschfahrzeug vom Löschzug 2 musste zu einem gemeldeten Flächenbrand ausrücken. Dieser stellte sich als Fehlalarm raus.

*Bei sogenannten "First Responder" Einsätzen rückt ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr zu einem medizinischen Notfall aus, wenn ein Rettungswagen aus dem anderen Wachgebiet oder einer Nachbarstadt unterwegs ist. So kann die medizinische Versorgung schneller sichergestellt werden.

Quelle: Feuerwehr Herne