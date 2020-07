Bei Durchsuchungen einer Wohnung und eines Dachbodens entdeckte der Zoll am vergangenen Freitag zwei Cannabis-Plantagen. In einem Keller wurde ein Versteck ausgehoben, in dem sich Geräte befanden, mit denen die Drogen angebaut werden können. Zwei Männer wurden festgenommen.

Auf die Spur der beiden Verdächtigen war der Zoll bereits am 16. Juli gekommen. Beamte beschlagnahmten bei einer Kontrolle ein Paket mit 22 Cannabispflanzen, das aus Österreich kommend an einen Herner adressiert war.

Bei der Durchsuchung der Adresse fanden die Beamten circa 60 Gramm Amphetamin und diverse Konsummengen Marihuana. Noch während der Durchsuchung erschien der verdächtige Herner (35) in Begleitung eines 33-Jährigen. Beide waren gerade aus einer Dachgeschosswohnung eines benachbarten Mehrfamilienhauses gekommen. Daraufhin wurde auch diese Wohnung von den Fahndern durchsucht. Sie stellten in der Wohnung im Schlafzimmer eine kleine Marihuana-Plantage mit zehn Cannabispflanzen, sowie 1,1 Kilogramm Amphetamin im Kühlschrank sicher. Weiter fanden die Beamten verschiedene Chemikalien und Zubehör, mit denen Amphetamin hergestellt werden kann. Darüber hinaus wurden auch circa zwei Kilogramm Reste von Cannabispflanzen sichergestellt.

Unterdessen erschien vor Ort ein Elektriker, der den Auftrag hatte, aus der Wohnung eine Stromleitung in einen gegenüberliegenden Dachboden zu verlegen. Dessen Durchsuchung führte die Fahnder zu einer Plantage im Aufbau. Weiteres professionelles Equipment stellten die Zöllner im Anschluss bei der Durchsuchung des Kellerraumes des Herners sicher.

Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Betäubungsmittel beläuft sich auf fast 250000 Euro. Eine Cannabis-Pflanze liefert im Schnitt etwa 50 Gramm verkaufsfertiges Marihuana. Im vorliegenden Fall hätte die Ernte von ca. 232 ausgeblühten Pflanzen demzufolge circa 11,6 Kilogramm Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von etwa 118000 Euro erbracht.

"Die sichergestellten Beweismittel zusammen mit dem sichergestellten Pflanzenmaterial lassen darauf schließen, dass hier sogenanntes "Cannabis-Wax" hergestellt werden sollte", so Heike Sennewald, Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Essen. Cannabis-Wax ist eine Konsumform, die aus Cannabispflanzenmaterial hergestellt wird und durch chemische Bearbeitung hohe Konzentrationen an Wirkstoffen erreichen kann."