Kinder der Michaelschule beteiligten sich an einem Aktionstag, der die Sicherheit im Verkehr erhöhen soll. Teil davon ist das Projekt "Verkehrszähmer". Mit diesem sollen Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen und/oder abholen für die Gefahren vor Ort sensibilisiert werden.

Kinder, die sich zu Fuß und in reflektierenden Westen selbstständig auf den Weg machen, erhalten von ihren Klassenlehrern Sterne. Wenn eine Klasse genügend Sterne gesammelt hat, kann sie diese gegen kleine Belohnungen eintauschen. Kinder, die verkehrssicher und zu Fuß zur Schule kommen, können also auf eine verlängerte Pause oder weniger Hausaufgaben hoffen.

Bei dem Aktionstag zeigten sich nun alle Kinder in ihren Westen, begleitet vom pädagogischen Personal der Schule, auf den Gehwegen vor der Straße. Bereits vor den Herbstferien waren die Schüler durch die Verkehrswacht mit reflektierenden Westen und Überwürfen ausgestattet worden. Doch nicht nur sie wurden neu eingekleidet. Auch einige Eltern bekamen ein neues Outfit, um zum Start der Ferien als Lotsen den Schulweg der Kinder sicherer zu machen. Sie achten darauf, dass der motorisierte Verkehr Rücksicht auf die Verkehrsanfänger nimmt. Auf diese Aufgabe wurden sie durch die Polizei vorbereitet, die für die Ausbildung der Verkehrshelfer zuständig ist. „Es geht uns darum, bei allen Beteiligten – Eltern, Kindern, Anwohnern sowie allen Verkehrsteilnehmern – ein Bewusstsein für die Verkehrssicherheit zu schaffen“, so Schulleiterin Necla Sezer. „Gemeinsam mit den Eltern und der Polizei wollen wir unserer Aufgabe nachkommen, dass unser Nachwuchs sicher unterwegs ist.“

In einem nächsten Schritt sollen im Umfeld der Schule Haltestellen eingerichtet werden, an denen diejenigen Eltern, die nicht aufs Auto verzichten können, ihre Kinder absetzen können, ohne direkt die Schule anzusteuern. „Diese Hol- und Bringzonen sind der nächste wichtige Beitrag für die Verbesserung der Verkehrssicherheit unserer Kinder“, so Oliver Schomaker. Der engagierte Vater von zwei Schulkindern der Michaelschule leitet die Verkehrssicherheits-AG der Schule. Das Ziel der gemeinsamen Anstrengungen steht für alle Beteiligten fest: „Alle Kinder kommen sicher zur Schule und wieder nach Hause!“