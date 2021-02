Mit Verspätung fanden am Evangelischen Krankenhaus die ersten Impfungen gegen Corona statt. Da die Kapazität nicht ausreichte, wurden nur circa 600 der mehr als 900 Mitarbeiter geimpft.



Gerne hätte Uwe Werfel, Koordinator der Impf-Aktion am Evangelischen Krankenhaus allen bereitwilligen Mitarbeitern die Spritze gesetzt, doch der Mangel an Impfstoff zwang ihn dazu, streng nach Prioritätenliste zu verfahren. Nachdem der ursprüngliche Start am 20. Januar kurzfristig abgeblasen werden musste, konnte es am vergangenen Montag losgehen.

Gleich zwei Impfstraßen wurden im Seminarzentrum eingerichtet. Rund 40 Personen pro Stunde konnten hier geimpft werden. Für die Durchführung sorgte ein Team, bestehend aus fünf Ärzten und zehn Pflegekräften, die sich alle aus den eigenen Personal des Krankenhauses rekrutierten.

Der Ablauf sah genauso aus wie in einem Kommunalen Impfzentrum. Zunächst erfolgt die vorgeschriebene Aufklärung durch einen Arzt, danach die Impfung. Eine halbstündige Beobachtungsphase in einem separaten Raum schloss sich an.

Als Werfel bei Bengin Alabdala die Nadel ansetzte, quittierte der Assistenzarzt der Klinik für Pneumologie und Infektiologie den kleinen Piks mit einem Lächeln. Für Alabdala bedeutet die Schutzimpfung einen ersten Schritt in Richtung Normalität. Aufgrund seiner Tätigkeit stand er ganz oben auf der Prioritätenliste, die nach den Vorgaben der Ständigen Impfkommission erstellt wurde. Die Priorisierung richtet sich nach Tätigkeit und Gefährdung.

Wann die übrigen Beschäftigten des Krankenhauses berücksichtigt werden können, die sich ebenfalls für eine Impfung gemeldet hatten, darüber gibt es von den zuständigen Stellen noch keine verlässliche Auskunft.