Kurz vor Mitternacht schlug die Polizei zu: Bei der Razzia in einer Gaststätte am vergangenen Donnerstag im Stadtteil Eickel trafen die Beamten 14 Männer im Alter von 41 bis 62 Jahren an.



Offensichtlich hatte sich die Gruppe zum Kartenspielen getroffen. Die Personen, die aus verschiedenen Städten angereist waren, hätten keinen Mund-Nasen-Schutz getragen und sich auch nicht an sonstige Corona-Schutzmaßnahmen gehalten, teilte die Polizei mit.

Die unerlaubte Zusammenkunft wurde durch die Einsatzkräfte aufgelöst. Auf die Männer und den Veranstalter, welcher den Zugangsschlüssel nach eigenen Angaben vom Eigentümer erhalten hatte, kommt jetzt eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz zu.