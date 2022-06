Nach Vandalismusschäden vergangenen Dienstag, 14. Juni, in der Mont-Cenis-Gesamtschule in Herne-Sodingen sind drei tatverdächtige Schüler angetroffen worden.

Herne. Gegen 16.45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie drei Schüler (13, 13, 14) aus Herne in einem Klassenraum der Schule an der Mont-Cenis-Straße 180 einen Schrank aufbrachen. Der Zeuge rief die Polizei, die das Trio für weitere Maßnahmen mit auf die Wache nahm.

Die Schüler führten Einbruchswerkzeug und Diebesgut bei sich. Sie räumten ein, bereits kurz zuvor durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen zu sein und weitere Vandalismusschäden begangen zu haben.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Ob ein Zusammenhang zu den massiven Sachbeschädigungen in einem nahegelegenen Herner Gymnasium besteht ist Gegenstand laufender Ermittlungen.