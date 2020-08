Die Initiative @BildungSicher / #BildungAberSicher auf Twitter hat eine dynamisch aktualisierte Übersichtskarte auf Google Maps zur Verfügung gestellt mit bislang bekannt gewordenen Covid-19 Fällen in Deutschland. In Herne sind aktuell am 23. August 2020 um 18:21 Uhr eine Schule und ein Kindergarten aufgelistet. Deutschlandweit sind 412 Fälle aufgeführt.

Kriterium; die infizierte Person muss in der Schule/Kita gewesen sein. Fälle die auf Folgeinfektionen innerhalb der Einrichtung oder ins Elternhaus hinweisen werden auf dem Wimpel in der Textbox erwähnt. Für Folgeinfektionen an Schulen steht vor dem Schulnamen ein "F!".

Die Google Maps Karte bietet eine Suchfunktion, um spezifisch in Städten und Kreisen Fälle zu verfolgen. Ein Klick links auf die aufgeführten Corona-Fälle führt zum entsprechenden Medienartikel.

Zur Ansicht rufen Sie/ruft Ihr bitte die folgende Adresse auf:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1wXMtX4Oh2xyY_k-mS_Qutp5Rt6RO5L7m&hl=de&ll=51.53773562771003%2C7.210396093088001&z=15