Herne. Zu einem Einbruch in einen Kiosk kam es Montagnacht, 27. Dezember, an der Bismarckstraße 44 in Herne.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 3.45 Uhr gewaltsam Zutritt in den Innenraum des Kiosks, indem sie eine Glasscheibe einschlugen. Mit Zigaretten und Bargeld flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung.

Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: normale Statur, dunkle, kurze und dichte Haare. Bekleidet war er mit einer hellen Daunenjacke mit Kapuze der Marke "Wellensteyn", einer Jeanshose, dunklen Schuhe und einer Gesichtsmaske. Der Mann soll arabisch gesprochen haben.

Der zweite Tatverdächtige wird auch mit einer hellen Daunenjacke beschrieben und habe arabisch gesprochen. Außerdem trug er eine Taschenlampe bei sich.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu den Kriminellen machen?

Das Bochumer Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

unter Tel 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.