Am Donnerstag, 9. September, verlor eine 20-jährige Fahrschülerin aus Bochum bei ihrer ersten Fahrstunde im Industriegebiet an der Robert-Bosch-Straße in Herne die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte.

Die 20-Jährige machte dort im Beisein ihres Fahrlehrers (32, aus Hamm) erste Fahrversuche mit dem Motorrad. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor sie bei einem Gangwechsel die Kontrolle über ihre Maschine, woraufhin sie mit hoher Geschwindigkeit über die Robert-Bosch-Straße fuhr und schließlich gegen einen Bordstein stieß. Die 20-Jährige wurde durch die Luft geschleudert und stürzte daraufhin zu Boden.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die verletzte Bochumerin in ein Krankenhaus, wo sie behandelt wurde.

Das Motorrad wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.