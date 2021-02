Nach zwei Bränden konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen. Die Feuer brachen in der Nacht zum vergangenen Samstag aus. Beide Orte liegen nur wenige hundert Meter auseinander. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot mit der Brandbekämpfung beschäftigt.

Gegen 2.45 Uhr brannte zuerst ein Auto in einer Tiefgarage in der Heidstraße. Das Feuer griff auf ein weiteres Fahrzeug über. Nur wenige Minuten später brannte ein in direkter Nähe befindlicher Supermarkt an der Herner Straße. Es entstand hoher Sachschaden.

Sofort eingeleitete Fahndungen führten zur Festnahme von zwei Personen im Alter von 28 und 16 Jahren. Diese hatten versucht, sich in Tatortnähe in einem Garten zu verstecken. Der 16-Jährige wohnt in Bochum, der 28-Jährige ist nach ersten Erkenntnissen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Die Polizei setzte eine Ermittlungsgruppe ein. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bochum wurde Untersuchungshaft für die beiden dringend Tatverdächtigen beantragt. Diesem Antrag folgte das Amtsgericht in beiden Fällen. Unter anderem setzte die Polizei einen Hubschrauber zur Fertigung von Luftaufnahmen des abgebrannten Supermarktes ein. Die umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden fortgesetzt.