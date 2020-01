Nach gleich zwei Vorfällen, die sich am vergangenen Montag ereignet haben, sucht die Polizei einen 20 bis 25 Jahre alten Exhibitionisten. Dem Mann wird vorgeworfen, gegen 18 Uhr ein Mädchen auf der Gerther Straße belästigt zu haben.

Die 13-Jährige war im Abschnitt zwischen der Mont-Cenis-Straße und der Saarstraße mit ihrem Hund unterwegs, als sie von dem Mann nach dem Weg gefragt wurde. Während sie diesen erklärte, zog der Exhibitionist seine Hose herunter und begann, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Dann flüchtete er in Richtung Kirchstraße.

Etwa 40 Minuten zuvor ereignete sich ein ähnlicher Vorfall im Park in Nähe des Mont-Cenis-Platzes. Hier wurde eine 33-Jährige, die mit ihrem Hund unterwegs war, ebenfalls nach dem Weg gefragt. In diesem Fall fasste sich vermutlich derselbe Täter während des Gespräches in den Schritt und machte anzügliche Bemerkungen.

Beim Vorfall im Park soll der Mann einen Kapuzenpullover sowie eine weite Jeans getragen und einen schwarzen Rucksack dabei gehabt haben. Der Verdächtige ist 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat kurze blonde Haare und trug eine schwarze Brille.