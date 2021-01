Leichte Verletzungen, aber hoher Sachschaden: Mit 1,8 Promille im Blut verlor ein 31-Jähriger am vergangenen Mittwoch auf der Holsterhauser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 60000 Euro.

Nach Angaben der Polizei verlor der Mann gegen 1 Uhr in einer Linkskurve zwischen der Autobahnauffahrt und dem Abenteuerspielplatz die Kontrolle über ein bis zur Kollision mit der Laterne noch ziemlich hochwertiges Fahrzeug. Danach hatte es nur noch Schrottwert. Der Wagen touchierte erst den rechten, dann den linken Bordstein, prallte gegen den Mast, schleuderte dann knapp vorbei an einer Bushaltestelle und krachte schließlich in den Zaun eines dahinterliegenden Firmenparkplatzes. Der Fahrer hatte Glück und erlitt bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Die Beamten stellten den Wagen des 31-Jährigen sicher und beschlagnahmten seinen Führerschein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.