Der Kälteeinbruch der vergangenen Wochen hat viele Menschen für die Probleme der Obdachlosen sensibilisiert. Tatsächlich aber seien diese Probleme in Herne praktisch nicht vorhanden, betont Thorsten Rusch, der die Notunterkunft an der Buschkampstraße betreut.



Frierende Obdachlose, die keinen Platz in Notschlafstellen finden, Menschen, denen es an Decken und Matratzen fehlt, Kältebusse, die nachts Menschen vor dem Erfrieren retten: „Das, was im Fernsehen gezeigt wird, ist real, aber nicht bei uns“, sagt Rusch. Da es zuletzt viele Anfragen von besorgten Hernern gab, möchte Rusch über die Situation in unserer Stadt aufklären. Seiner Einschätzung nach gibt es für viele Hilfsangebote keine Abnehmer.

Bei Menschen, die auf der Straße leben, handelt es sich um Einzelfälle. Darauf weist Ruschs Kollege Fabian Helsper hin. "Es klingt komisch, aber nach dem, was wir wissen, gibt es einige Menschen, die ganz bewusst auf der Straße leben.“ Es gibt sehr wohl Personen, die den Tag draußen verbringen, zum Beispiel am Buschmanns Hof. „Wir stehen mit dem Sozialarbeiter dort in Kontakt. Diese Menschen kehren nachts in ihre Wohnungen zurück“, weiß Helsper. Auch gäbe es einen Mann, der tagsüber mit seinem Hab und Gut im Stadtgebiet unterwegs sei. Dieser ist den Mitarbeitern der Notunterkunft bekannt. "Er hat tatsächlich eine Bleibe, er nimmt seine Sachen aber jeden Tag mit raus.“

Die Mitarbeiter der Notunterkunft sind gut vernetzt: Sie stehen in engem Austausch mit Polizei, Kommunalem Ordnungsdienst und Feuerwehr. Wenn dort jemand auffällt, der Hilfe braucht, werden sie verständigt. Sie selbst verteilen gelegentlich Visitenkarten, wenn sie Menschen begegnen, die kein Zuhause haben. Für sie gibt es Platz in der Notunterkunft. „Wer im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten draußen lebt, darf das. Die Menschen, die sich in Herne dazu entschieden haben, wissen, wo sie Hilfe bekommen“, stellt Rusch klar.

Bis zu 120 Menschen in der Notunterkunft



In der Regel leben 80 bis 120 Personen in der Notunterkunft, vorwiegend Männer. Die Einrichtung kann, um sich aufzuwärmen, auch tagsüber aufgesucht werden. Man habe in der Vergangenheit niemanden aufgrund fehlender Plätze abweisen müssen, stellt Helsper fest. Wer in die Notunterkunft kommt, bekommt von der Stadt eine Matratze und Decken, Handtücher, Geschirr und einen Kochtopf. Die Bewohner haben einen eigenen kleinen Herd, auf dem sie kochen können. Gebrauchte Bettdecken und Matratzen dürfen aus hygienischen Gründen nicht angenommen werden.

Wer spenden will, kann sich an Hilfsorganisationen wenden, zum Beispiel an die Tafel oder an die Suppenküche, die direkt an der Notunterkunft angesiedelt ist. Genommen werden vorwiegend haltbare Lebensmittel und gelegentlich Kleidung. Wer gerne helfen möchte, kann der Suppenküche ein paar Flaschen neutrales Duschgel, Deo oder Rasierer spenden.

Wer einen Menschen auf der Straße sieht und ihn für obdachlos hält, kann ihn ansprechen und fragen, ob er Hilfe braucht. „Nicht jeder, der schlecht gekleidet ist, ist auch hilfsbedürftig“, weiß Helsper. „Nur weil sich jemand wenig pflegt, heißt das nicht, dass er keine Wohnung hat oder dass er sich nicht helfen kann. Wer Hilfe annehmen möchte, wird das in der Regel tun. Wichtig ist aber auch, dass Helfer respektieren, wenn jemand in Ruhe gelassen werden will.“