Der Krisenstab hat intensiv über die aktuelle Corona-Situation in der Stadt beraten. Ein Ergebnis: Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sollen nicht grundsätzlich verschärft werden.



Da die aktuelle Inzidenz zu einem erheblichen Teil auf einen abgrenzbaren Ausbruch in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung zurückzuführen ist, sind Einschränkungen in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens derzeit nicht geplant.

Der Krisenstab wird Anfang der Woche in Anbetracht der neuen Beschlüsse von Bund und Land beraten, wie mit möglichen Lockerungen umgegangen wird. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge gelten ab Montag folgende Regelungen: Bibliotheken werden nicht vollständig geöffnet, weiterhin ist nur die Ausleihe und Rückgabe von Medien möglich, nicht das Lesen vor Ort. Die Musikschule wird weiterhin nur Einzelunterricht und Unterricht in Zweiergruppen anbieten. Blasinstrumente und Gesang werden nicht unterrichtet. Geöffnete Sportplätze bleiben geöffnet, geschlossene Anlagen bleiben geschlossen. Auch Sporthallen bleiben geschlossen. Die Laufbahnen im Stadion an der Schaeferstraße und im Stadion Eickel bleiben für Freizeitläufer geöffnet. Vereinstraining mit Kindern unter 14 Jahren in kleinen Gruppen im Freien bleibt zu festgelegten Zeiten möglich.

Sobald der Impfstoff von Astrazeneca wieder freigegeben wird und die bestellten Dosen auch geliefert werden, können sie sofort verimpft werden. Die Infrastruktur in Herne sei vorhanden und einsatzbereit, teilte das Presseamt der Stadt mit.

Die städtischen Kindertagesstätten bleiben geöffnet. Am Mittwoch war nur eine von 70 Einrichtungen von Infektionen betroffen. Die Kindertagesstätten nutzen weiterhin die Möglichkeit, die Betreuungszeiten um zehn Stunden pro Woche zu reduzieren, um zu gewährleisten, dass Erzieher nicht zwischen den Gruppen wechseln.

Am Mittwoch wurden unter rund 19000 Schülern in Herne sechs positive Corona-Fälle gezählt. Aus diesem Grund sah der Krisenstab zu diesem Zeitpunkt keinen Anlass, Schulen zu schließen. Die ersten Selbsttests waren bis zu diesem Zeitpunkt an Weiterführende Schulen geliefert worden. Sollten Schüler durch Selbsttests positive Ergebnisse bekommen, werden die Erziehungsberechtigten durch die Schulleitungen verständigt. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Kinder anschließend mit einem PCR-Test getestet werden, um das Ergebnis zu überprüfen. Diese Tests werden unter anderem von Haus- und Kinderärzten vorgenommen