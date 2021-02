Aufgrund der aktuellen Corona-Lage ergeben sich ab dem 22. Februar Änderungen. Betroffen davon sind vor allem Kindertagesstätten...



Die Kindertagesstätten wechseln am Montag zumindest einmal in den reduzierten Regelbetrieb. Die Einrichtungen sind ab dann grundsätzlich geöffnet. Die Betreuung erfolgt in festen Gruppen bei um zehn Stunden reduzierter Betreuungszeit. Diese Regelung gilt für ganz Nordrhein-Westfalen.

Die Stadt hat mittlerweile für sämtliche Kindertagesstätten Schnelltests beschafft. Es ist nun möglich, dass sich alle Beschäftigten pro Woche zweimal testen lassen. Die Schulungen des Personals haben bereits begonnen, so dass ab Mitte der kommenden Woche die Testungen sichergestellt sind.

Soldaten werden in Heimen eingesetzt



Die Stadt erhält in drei Senioreneinrichtungen bei der Durchführung von Schnelltests Unterstützung durch vier zusätzliche Soldaten der Bundeswehr. Die Schulungen durch das ärztliche Personal des Gesundheitsamtes laufen am Wochenende. Unmittelbar danach erfolgt der Einsatz in drei Einrichtungen.

Das frühlingshafte Wetter dürfte die Menschen vermehrt ins Freie locken. Die Kontaktbeschränkungen des Landes sind allerdings für das gesamte Wochenende gültig. Der Krisenstab appelliert dringend, diese im Sinne der Kontaktbegrenzungen auch weiterhin zu beachten. Der Fachbereich Öffentliche Ordnung wird im Stadtgebiet unterwegs sein, um die Einhaltung zu kontrollieren.

Am Montag beginnt für die Grundschulen und die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen der Wechselunterricht. Schüler lernen im Wechsel in kleinen Gruppen in der Schule und zuhause. Die Schulen organisieren die entsprechenden Abläufe in Eigenregie, stimmen sich hierzu aber mit der Stadt ab.

Die ersten 13000 Schutzmasken mit KN95-Standard sind inzwischen an Personen verschickt worden, die Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Die Masken beschaffte das Land.

Alle positiven PCR-Tests werden ab sofort daraufhin untersucht, ob eine Mutation vorliegt. Es gibt außerdem eine Änderung bei der Quarantäneverordnung des Landes. Danach ist es für Personen in Quarantäne nicht mehr möglich, bereits nach zehn Tagen durch einen negativen Test vorzeitig aus der Quarantäne entlassen zu werden. Die Quarantäne dauert somit nun wieder wie ursprünglich grundsätzlich zwei Wochen. Erst, wenn ein dann durchgeführter Test negativ ist, endet die Quarantäne.