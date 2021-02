Auch wenn sich die Arbeit des Weißen Rings durch Corona im vergangenen Jahr gravierend veränderte, blieben die Themen dieselben. Und das Fazit ist negativ: Im Jahr 2020 hatten die Mitarbeiter in Herne mehr zu tun als in den Jahren davor.



Die meisten Beratungen fanden am Telefon statt. War doch einmal ein Treffen erforderlich, fand es im öffentlichen Raum statt. Cafés und Treffpunkte waren in vielen Wochen geschlossen. Auch die wichtige Präventionsarbeit ruhte. Seminare fanden nicht statt.

Dass die Arbeit trotz Corona wichtig ist, zeigen die Zahlen vom vergangenen Jahr. 129 (2019: 116 ) Opfer von Straftaten wurden von den ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut. Das Spektrum reichte von der häuslichen Gewalt bis zur versuchten Tötung. Bedrückend findet Brigitte Grüning, Leiterin des Weißen Rings in Herne, die Tatsache, dass häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe auf Kinder und Frauen und Stalking den überwiegenden Teil der Arbeit ausmachten.

Acht Ehrenamtler leisteten den Opfern in ihrer Freizeit Beistand. In 22 Fällen unterstützte der Weiße Ring Opfer mit Beratungsschecks. Bei Bedürftigkeit und einer finanziellen Notlage als Folge einer Straftat kam der Verband mit einer Summe von 12000 Euro auf.

Eine App gegen Stalking steht mittlerweile zum kostenlosen Download zur Verfügung. Sie unterstützt Opfer dabei, die Attacken der Täter gerichtsverwertbar zu dokumentieren. Mit der integrierten Alarmfunktion kann im Gefahrenfall ein Notruf abgesetzt werden oder der Sirenenton verscheucht den Täter. Der Verlust des Smartphones oder eine mutwillige Zerstörung durch den Täter führt nicht automatisch zu einem Verlust der Daten. Sie werden auf einem externen Server gesichert.

Um auch in Zukunft effektiv helfen zu können, wurde auch im vergangenen Jahr verstärkt um neue Mitarbeiter, Mitglieder und Spenden geworben. Zwei Mitarbeiterinnen konnten ihre Ausbildung abschließen. Der Verein finanziert sich fast ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, Spenden, Nachlässe und Bußgeldzuweisungen der Gerichte. "Um politisch unabhängig zu bleiben, verzichtet der Verein bewusst auf öffentliche Mittel", erläutert Grüning das Finanzierungsmodell. "Uns ist vor allem wichtig, dass mehr als 50 Prozent der Einnahmen den Opfern zugute kommen." Rund 30 Prozent werden für Prävention und öffentliches Eintreten ausgegeben. Rund 15 Prozent beträgt der Verwaltungsaufwand.

Den Weg zum Weißen Ring finden die Opfer durch Polizei und Anwälte. Telefonisch ist die Organisation unter der Telefonnummer 116006, die Herner Außenstelle unter 02323/944335 oder übers Internet erreichbar:

weisser-ring.de