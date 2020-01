Eine junge Frau war am 11. September auf der Melanchthonstraße Opfer eines Sexualdeliktes geworden (wir berichteten). In der Nähe zur Johannesstraße war die 21-Jährige von einem jungen Mann etwa Stunde nach Mitternacht mit einem Messer bedroht worden. Dann drängte er die Hernerin in eine Einfahrt und zwang sie zu sexuellen Handlungen.

Der Mann, augenscheinlich deutscher Abstammung, ist circa 18 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,78 Meter groß, hat eine helle Haut, eine normale Statur, helle Augen, buschige Augenbrauen und trug eine Cargohose sowie eine dunkle Kapuzenjacke.

Im Rahmen der Ermittlungen haben Mitarbeiter des Landeskriminalamts ein Phantombild des Sexualtäters erstellt. Mit einem richterlichen Beschluss ist dieses Foto nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.