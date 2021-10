Das Verkehrskommissariat sucht nach einer Auseinandersetzung in Herne nach einem beteiligten Radfahrer. Die Ermittlungen führten bisher nicht zur Identifizierung des Mannes.

Bereits am Freitag, 24. September, war ein 29-jähriger Autofahrer aus Herne gegen 17.30 Uhr auf der Straße "Im Uhlenbruch" in Richtung "Granitstraße" unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand kam ihm ein unbekannter Radfahrer entgegen. An einer Engstelle an der Einmündung "Im Uhlenbruch/Granitstraße" fuhr der Autofahrer nach eigenen Angaben nach rechts, um den Radfahrer durchzulassen.

Aus noch ungeklärtem Grund soll der Radfahrer den Autofahrer durch das geöffnete Autofenster geschlagen und anschließend gegen das Auto getreten haben. Im weiteren Verlauf kam es zu Streitigkeiten zwischen den beiden Beteiligten. Der Radfahrer entfernte sich in Richtung "Granitstraße". Er ist etwa 1,80 Meter groß, ist etwa 50 Jahre alt, hat graue Haare und war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs.

Das Verkehrskommissariat bittet den Radfahrer sowie weitere Zeugen, sich zur Geschäftszeit unter Tel. 0234/909-5206 zu melden.