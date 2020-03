Nach mehreren Fällen von versuchtem Trickdiebstahl in den Stadtteilen Wanne und Eickel klärt die Polizei über eine Masche der Betrüger auf und gibt Tipps, wie man sich im Verdachtsfall verhalten sollte.

Zum Vorfall: Ein vermeintlicher Mitarbeiter der Stadtwerke versucht seit einigen Tagen, sich Zutritt zu Privatwohnungen zu verschaffen. Dabei sollen die Bewohner unter einem Vorwand in einen anderen Raum gelockt werden, damit der Betrüger den übrigen Teil der Wohnung ungestört nach Wertgegenständen durchsuchen kann. In anderen Städten nutzten Trickdiebe auch die aktuelle Corona-Krise als Eintrittskarte in fremde Wohnungen.

Zum Schutz vor Betrügern rät die Polizei, unbekannten Personen die Tür nicht zu öffnen und falls möglich, eine Vertrauenspersonen hinzuzuziehen. Zudem sollte man angebliche Mitarbeiter von Stadtwerken, Sanitär-Firmen, Polizei oder anderen Einrichtungen auffordern, sich auszuweisen. Im Zweifelsfall kann der vermeintliche Arbeitgeber kontaktiert werden, um die Identität des Mitarbeiters telefonisch zu bestätigen. Bei Zweifel an der Notwendigkeit des Hausbesuchs kann als letzte Maßnahme auch ein Anruf bei der Polizei in Erwägung gezogen werden.