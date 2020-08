Ein Schüler der Gesamtschule Wanne-Eickel ist positiv auf Corona getestet worden. Das Gesundheitsamt der Stadt hatvorsorglich eine Oberstufe mit rund 85 Schülern unter Quarantäne gestellt. Sie werden am Freitag,

abgestrichen.

Die Betroffenen und ihre Erziehungsberechtigten sowie Lehrkräfte wurden informiert. DieStadt geht damit genau so vor, wie sie bei Infektionen an an dieser und

an anderen Schulen vorgegangen ist.