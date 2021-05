Nach einem Überfall auf eine Tankstelle an der Bahnhofstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch nach Mitternacht.



Laut Polizeibericht ereignete sich Folgendes: Ein bislang noch unbekannter Krimineller bedrohte den Angestellten (45) mit einem Messer und forderte Geld. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem beide Männer durch leichte Schnitte an den Händen verletzt wurden. Der Kriminelle konnte Zigaretten erbeuten. Beschrieben wird der Mann als circa 1,80 Meter groß mit schlanker Statur. Bekleidet war er mit einer braunen Jacke, einer dunklen Jeans sowie einem dunklen Käppi und einer OP-Maske. Er machte einen ungepflegten Eindruck. Nach bisherigem Stand war der Täter mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs.