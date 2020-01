Text von Jennifer Humpfle:

Die Nasen wittern, die Ohren sind aufgestellt, die Augen blicken wach – ob Terrier, Labrador, Golden Retriever oder Schäferhund, alle können kaum abwarten, ihre Suche zu beginnen. Mit ihren Hundeführern geht es in leerstehende Häuser an der Cranger Straße.

Die Hunde sollen herausfinden, ob sich noch Menschen in den Häusern befinden, die bald abgerissen werden sollen. Für die Rettungshundestaffel für Feuerwehren NRW (RHS) ist dies aber kein Ernstfall sondern eine wichtige Übung.

„Für die Ausbildung der Tiere ist es elementar, dass wir in Abrissgebäuden oder verlassenen Fabriken trainieren können“, betont Susann Waydhas, Vorsitzende der Staffel. Oft erfahre sie durch Zufall, dass ein Gebäude abgerissen werden soll. So war es auch bei den Häusern an der Cranger Straße. Waydhas nahm Kontakt zum Eigentümer auf und fragte, ob sie dort trainieren dürfen. „Es wäre schön, wenn Eigentümer sich bei uns melden, damit wir noch mehr Trainingsmöglichkeiten haben.“ Denn die Hunde kennen den Ort nach zwei Besuchen, sodass er für weitere Übungen wegfällt.

Die Häuser an der Cranger Straße müssen im Zuge des Ausbaus der Autobahn 43 weichen. Da die Hunde nicht nur in verlassenen Häusern nach Personen suchen, sondern auch in Trümmern, ist dieser Übungsort ideal: „Nach dem Abriss kommen wir noch mal zum Training.“ Das sei gefahrlos möglich, da die Trümmer der Häuser aus Steinen bestehen und nicht wie beispielsweise Hallen Drähte oder ähnliches enthalten. Trotzdem beginnt jede Übung mit einer Begehung, um zu prüfen, ob es Gefahrenquellen für Mensch und Hund gibt – etwa herausstehende Nägel.

„Jeder Mensch stößt pro Minute 40000 Hautschuppen ab“, erklärt Susann Waydhas und demonstriert dies mit einem kleinen Fläschchen mit feinem Puder. Die Körperwärme treibt die Schüppchen mittels Konvektionsströmung in die Luft, wo sie verwirbelt werden. Im Freien verbreiten sie sich in einem Radius von 200 Metern. „Die Hunde können dies wahrnehmen und kommen so auf die Spur.“

13 Hunde sind an diesem Tag mit ihren Führern in zwei Gruppen im Einsatz. Der Ablauf ist immer ähnlich. Zwei aus dem Team verstecken sich im Gebäude. Der Hundeführer gibt dem Hund drinnen das Suchsignal und dieser arbeitet die Räume ab. „Sie sollen in jedem Raum nachsehen“, erklärt Claudia Koch, die seit 20 Jahren in der Rettungshundearbeit tätig ist. „Trixie ist erst fünf Monate, die hat grade mit dem Training angefangen“, sagt Melina Löwecke, die mit ihrem quirligen Terrier das Haus betritt. „Die jüngeren Tiere begleiten wir auf ihrer Suche.“

Die erfahrenen Hunde gehen alleine los und das Erfolgserlebnis lässt nicht lange auf sich warten. So hat die achtjährige Labradorhündin Lilli ihre erste Zielperson schnell gefunden und bellt lautstark bis ihr Hundeführer Guido Drescher bei ihr ist. Als Belohnung erhalten die Hunde von der gefundenen Person Leckerchen oder Spielzeug. „Man muss immer sehen, was für die Tiere die größte Motivation ist“, erklärt Claudia Koch. Für die einen ist es Futter, für die anderen Spielzeug. „Labradore und Retriever sind eher verfressen, Schäferhunde spielen lieber.“

Ein Mal pro Woche trainieren die 20 Mitglieder der Rettungshundestaffel. Sie alle machen dies ehrenamtlich neben ihrem eigentlichen Job. Finanziert wird ihr lebensrettender Einsatz über Spenden. „Alle Mitglieder müssen die Feuerwehrgrundausbildung durchlaufen“, erklärt Susann Waydhas. Dabei lernen sie nicht nur Erste Hilfe sondern auch, wie ein Feuerwehreinsatz abläuft und funken. Alarmiert wird die Hunderettung über die Feuerwehr Bochum. „Wir stehen auch im Katastrophenschutzplan der Stadt Bochum.“ Ihre Einsatzgebiete sind allerdings nicht auf Bochum beschränkt und sehr vielfältig: Die Hunde orten Menschen in bis zu neun Metern unter Beton und Schutt, im Idealfall aus über 200 Metern Entfernung sowie in dicht bewachsenem, unwegsamen Gelände.

„Bei der Suche nach Menschen in Trümmern müssen immer mindestens zwei Hunde im Einsatz sein“, sagt Lydia Fündling. Erst wenn zwei Hunde den Aufenthaltsort einer Person anzeigen, gehen die Rettungskräfte rein. Die Hunde sind darauf trainiert, auf Menschen in liegender oder sitzender Haltung zu reagieren. Es gibt aber Ausnahmen: „Häufig suchen wir Kinder oder demente Menschen. Die Tiere können ganz genau unterscheiden, ob jemand gesund, verletzt oder gestresst ist und Angst hat.“ Die Häuser müssen der Erweiterung der Autobahn weichen, bis dahin sind sie aber ein gutes Trainingsgelände. Auf den Hund gekommen: Die Ausbildung zum Retter ist für Mensch und Tier durchaus anspruchsvoll. So läuft's:  Die Hunde müssen eine zweijährige Ausbildung durchlaufen, bis sie einsatzgeprüft sind. Wer selber aktiv werden möchte, kann sich mit seinem eigenen Hund zum Hundeführer ausbilden lassen. Kontakt: info@rhs-feuerwehr-nrw.de