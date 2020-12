Eine Hernerin ist bei ihrem morgendlichen Spaziergang mit ihrem Hund im Volksgarten Eickel am 4. Dezember überfallen worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde die 51-Jährige kurz nach 7 Uhr morgens in der Parkanlage nahe eines Kleintiergeheges von zwei Männern ausgeraubt. Einer packte sie am Arm, während der andere den Rucksack (Inhalt: Kleidung, persönliche Dokumente, Handy) vom Rücken riss. Mit der Beute rannte das Duo in Richtung Hauptstraße davon.

Nach Angaben der Hernerin sind die Tatverdächtigen schlank, trugen Jeans sowie schwarze Hoddies. Einer ist circa 180 cm groß, der andere etwas größer. Auffällig sollen die älteren getragenen Turnschuhe gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich beim Herner Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441 (Bochumer Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle