Hat dieser gruselige Fund noch etwas mit Halloween zu tun oder gab es irgendwie eine Verbindung zu Karneval? Fakt ist bislang nur, dass die Polizei am vergangenen Sonntag nur wenige Minuten nach Mitternacht auf einem Grundstück an der Stöckstraße ein menschliches Skelett gefunden haben. Hierbei handelte es sich zum Glück aber nur um ein Modell, was Schüler aus dem Biologieunterricht kennen!



Unbekannter löst Alarm in Schule aus

Zuvor war es an einer benachbarten Gesamtschule ein Alarm ausgelöst worden. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung bemerkten die Beamten eine Person, die einen Gegenstand über einen Zaun auf obiges Grundstück warf und flüchtete. Sie konnte noch nicht ermittelt werden. Die Beamten setzten das Knochengerüst in den Streifenwagen, nahmen es mit zur Wache und schrieben eine Anzeige.