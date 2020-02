Orkantief Sabine: 37 Einsätze der Feuerwehr Sabine war in Herne zwar kein laues Lüftchen, doch der Sturm hinterließ in der Nacht von Sonntag auf Montag keine gravierenden Schäden. Mehrere Bäume und Zäune wurden durch den starken Wind umgeworfen. Bis zum Montagmorgen (8.30 Uhr) musste die Feuerwehr 37 Einsätze fahren.

Dass die Folgen eher glimpflich waren, zeigte sich bereits früh am Montag. So fuhren die Wagen der Müllabfuhr ihre Schichten ohne Einschränkungen. Auch die Linien der HCR waren unterwegs nach Fahrplan. Die Schulen im gesamten Stadtgebiet hatten geöffnet. Den Eltern war aber freigestellt worden, ihre Kinder in den Unterricht zu schicken. Tatsächlich fehlte wohl jeder zweite Schüler.

Kirche an Langforthstraße beschädigt



Vorsicht geboten war an der Langforthstraße. Hier drohten Teile des Daches der Kirche herunterzustürzen. Die Feuerwehr sicherte den Gefahrenbereich rechtzeitig ab. Im Laufe des Vormittags musste die Feuerwehr noch einmal rund zehn Einsätze fahren. Anlass waren umgestürzte und schwerer beschädigte Bäume sowie gelöste Dachziegel. „Wir hatten mit diesem Anstieg gerechnet, da einige Schäden erst im Hellen zu erkennen sind“, sagte Ulrich Schirm, der den Führungsstab leitete.