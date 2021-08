Die Polizei fahndet nach einem Rollerfahrer, der am Mittwoch, 25. August, um 16.40 Uhr in Herne-Baukau eine Autofahrerin (26, aus Herne) beleidigt und schließlich ihr Auto beschädigt hat.

Als die 26-Jährige ihren Wagen auf dem Supermarktparkplatz an der Straße Am Großmarkt 4 abstellte und ausstieg, wurde sie lautstark von einem Rollerfahrer darauf hingewiesen, dass ihr Wagen auf einem Kradparkplatz stehe.

Die Hernerin entgegnete nach eigenen Angaben, dass sie das gar nicht bemerkt habe und versicherte, ihren Wagen umzuparken. Der Mann beleidigte sie jedoch weiter und blockierte ihr Auto schließlich mit einer Mülltonne und einem Einkaufswagen. Dabei beschädigte er das Fahrzeug.

Als die Frau den Polizeinotruf "110" wählte, flüchtete der Rollerfahrer.

So wird der Rollerfahrer beschrieben: männlich, 65 bis 75 Jahre alt, helles, lichtes Haar, kräftige Statur. Er trug ein helles T-Shirt, eine braune Jacke und eine braune Hose, außerdem eine schwarze Sonnenbrille.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0234/909-5293 (-3621 außerhalb der Bürodienstzeiten) zu melden.