Nach einem Einbruch auf einem Firmengelände in Herne sucht die Polizei nach Zeugen.

Bisherige Erkenntnisse ergeben, dass sich Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 1. April, bis Mittwoch, 6. April, gewaltsam Zutritt zu einem Grundstück an der Forellstraße und in eine dort befindliche Werkshalle verschafften. Aus dieser entwendeten sie größere Mengen verbauter Kabel. Möglich ist, dass die Täter sich zum Abtransport mit einem größeren Fahrzeug an der Forellstraße, dem Westring oder der Robert-Bosch-Straße aufhielten.

Kriminalkommissariat ermittelt

Das Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zur Bürozeit, Tel. 0234/909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.