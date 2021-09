Am Samstag, 4. September, ist gegen 17.40 Uhr ein 46-jähriger Herner auf der Cranger Straße in Herne-Baukau ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der 46-Jähriger Herner auf der Cranger Straße in Richtung Westring zu Fuß unterwegs. Er benutzte den linken Gehweg, als ihm in Höhe der Bushaltestelle "Wörthstraße" drei Männer entgegen kamen.

Der Herner wurde angesprochen, ob er Geld wechseln könnte. Als er dies verneinte, wurde er unvermittelt von zwei Personen körperlich attackiert. Dabei stürzte er zu Boden. Das kriminelle Trio entfernte sich mit Bargeld in Richtung Bahnhof.

Zwei der drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:



Die erste Person hatte ein westasiatisches Erscheinungsbild, hatte einen Lippenbart, trug eine Baseball-Kappe, eine lange braune Jacke, eine Jeans sowie weiß-graue Schuhe der Marke "Nike".

Die zweite Person hatte ebenfalls ein westasiatisches Erscheinungsbild, hatte einen Vollbart und trug auch Schuhe der Marke "Nike".

Der dritte Tatverdächtige stand bei dem Übergriff "Schmiere".

Durch den körperlichen Übergriff wurde der 46-Jährige Herner leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber-Trio verlief ergebnislos.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Herner Kriminalkommissariat unter Tel. 0234/909-8505 oder außerhalb der Geschäftszeiten auf der Bochumer Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 zu melden.