Nach einem Raubdelikt am Dienstagvormittag, 24. August, in Herne sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 60-jähriger Mann aus Herne gegen 10.15 Uhr mit seinem Rollator auf der Dorstener Straße unterwegs. Als er nahe der Kreuzung zur Bielefelder Straße sein Wohnhaus betrat, folgte ihm ein unbekannter Mann in den Hauseingangsbereich.

Dort versuchte der Kriminelle dem 60-Jährigen gewaltsam den Rucksack zu entreißen und schlug auf ihn ein. Bei dem Angriff wurde der Herner leicht verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete ohne Beute.

Er wird als circa 1,80 Meter groß mit normaler Statur, schwarzen, kurzen Haaren und "südländisch aussehend" beschrieben.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter Tel. 0234/909-8505 (außerhalb der Geschäftszeiten unter Tel. 0234 909-4441.