Die Polizei sucht einen E-Scooter-Fahrer, der sich nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag, 14. Oktober, in Baukau entfernt hat. Gegen 14.15 Uhr wollte eine 46-jährige Autofahrerin aus Herne von der Werderstraße auf die Roonstraße abbiegen. Der unbekannte Scooter-Fahrer war zu diesem Zeitpunkt auf dem Radweg der Roonstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, und stieß unvermittelt gegen die rechte Seite des haltenden Pkw. Als die Autofahrerin die Polizei verständigte, flüchtete der E-Scooter-Fahrer, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Der Unbekannte ist männlich, etwa 20 bis 22 Jahre alt, ungefähr 1,80 Metergroß, hagere Figur, schwarze Kurzhaarfrisur. Er trug eine schwarze Jacke, schwarze Jeans, schwarze Schuhe und hatte eine Umhängetasche dabei. Er war mit einem schwarzen E-Scooter unterwegs. Das Verkehrskommissariat bittet den E-Scooter-Fahrer sowie Zeugen, sich unter Tel. 0234/909-5206 zu melden.