Nach dem versuchten Einbruch in eine Wohnung an der Lortzingstraße hat die Polizei einen 33-Jährigen festgenommen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde ein Bewohner des Mehrfamilienhauses am vergangenen Montag gegen 2 Uhr auf ein lautes Geräusch im Treppenhaus aufmerksam. Er beobachtete den Mann bei dem Versuch, sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Der 47-Jährige konnte den Verdächtigen im Bereich der Mozartstraße bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese nahm den Mann fest. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann ohne festen Wohnsitz einen Wert von 1,7 Promille. Er ist wegen ähnlicher Delikte bekannt und wurde dem Haftrichter vorgeführt.