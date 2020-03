Gleich drei Einbrüche sind womöglich einem 37-Jährigen zuzuordnen, den die Polizei am Mittwoch festnahm. Eine Streife war Mitten in der Nacht zu einem Haus an der Claudiusstraße gerufen worden. Hier soll der Verdächtige erfolglos versucht haben, eine Eingangstür aufzuhebeln.

Die lauten Geräusche veranlassten einen Bewohner, den Notruf zu wählen. Im Hinterhof stießen die Polizisten auch auf eine aufgebrochene Zugangstür zu den Kellerräumen, der Einbrecher war aber schon weg. Noch während des Einsatzes ging ein zweiter Notruf ein. Der Tatort war ein Kiosk an der Freisenstraße. Das Pech des Ganoven war, dass der Inhaber ihn erwischte, als er die Tür zum Geschäft aufbrechen wollte. Der 37-Jährige ergriff die Flucht über den Hinterhof. Die Polizei umstellte die Örtlichkeit. Sie entdeckte den Mann schließlich im Keller eines Hauses an der Stöckstraße.