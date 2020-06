Am heutigen Freitag, den 12.06.2020, gegen 02:25 Uhr, ereignete sich auf der Dorstener Straße in Bochum ein Verkehrsunfall, bei dem fünf parkende Fahrzeuge beschädigt wurden.

Autofahrer möglicherweise in Richtung Herne entfernt.

Zur genannten Uhrzeit war ein Zeuge durch einen lauten Knall aufmerksam geworden und stellte bei einer Nachschau die beschädigten Fahrzeuge fest. Er informierte umgehend die Polizei. Der Verursacher des Unfalles hatte sich unerkannt entfernt. Das verursachende Fahrzeug muss, nach ersten Feststellungen vor Ort, im Frontbereich stark beschädigt sein und hat sich nach Spurenlage zunächst in Richtung Herne entfernt. Trotz sofort eingeleiteter Tatortbereichsfahndung konnten weder Fahrzeug noch Fahrzeugführer angetroffen werden. Die Ermittlungen, die vom hiesigen Verkehrskommissariat fortgeführt werden, dauern an.

Das Bochumer Verkehrskommissariat ermittelt bereits und sucht jetzt Zeugen des Vorfalls, insbesondere Menschen, denen ein größerer Wagen der Marke VW mit einem starken Frontschaden aufgefallen ist. Der Autofahrer hat sich möglicherweise in Richtung Herne entfernt.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-5213 bzw. -5206.

Pressestelle: Polizei Bochum