Dank eines Zeugen konnten der versuchte Einbruch in eine Kirche an der Rottbruchstraße schnell aufgeklärt werden. Der Mann war am Mittwoch wenige Minuten nach Mitternacht mit seinem Hund unterwegs, als er am Tatort verdächtige Geräusche vernahm.



Er alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten einen dringend Tatverdächtigen in der Nähe der Kirche. Der 53-Jährige führte Werkzeug mit sich, das für Einbrüche verwendet werden kann.