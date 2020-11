Nach einem schweren Gewalterbrechen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen: Am vergangenen Sonntag wurden zwei Männer im Alter von 33 und 40 Jahren bei einer Messerattacke schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Morgen in einer Wohnung an der Bahnhofstraße. Nach Angaben der Polizei schwebte das jüngere Opfer in Lebensgefahr.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde am Abend nach richterlicher Anordnung eine Wohnung an der Heidstraße durchsucht. Es gab konkrete Hinweise, dass sich ein Tatverdächtiger dort aufhalten könnte. Dazu setzte die Polizei ein Spezialeinsatzkommando ein. Der Mann konnte in der Wohnung jedoch nicht angetroffen werden. Wegen eines versuchten Tötungsdelikts suchen Staatsanwaltschaft und Polizei nach einem Mann mit dem Rufnamen Edon. Er ist circa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat dunkle Haare und eine Tätowierung am Hals.