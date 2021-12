Zusammenstoß mit Pkw: Mutter (27) und Sohn (7) bei Verkehrsunfall verletzt

Herne. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ist es am Montag, 27. Dezember, in Herne-Röhlinghausen gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 27-jährige Fußgängerin aus Herne gegen 13.45 Uhr mit ihren Kindern (7, 5 und 3 Jahre alt) auf der Edmund-Weber-Straße unterwegs. In Höhe der Haltestelle "Königsgruber Straße" liefen sie hinter einem an der Haltestelle stehenden Linienbus auf die Fahrbahn, um diese in Richtung Burgstraße zu überqueren.

Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Pkw-Fahrer (33, aus Gelsenkirchen), der die Edmund-Weber-Straße in Richtung Gelsenkirchen befuhr.

Durch den Aufprall stürzte die Fußgängerin mit ihren Kindern auf die Fahrbahn.

Dabei wurde zudem noch ein weiteres stehendes Fahrzeug beschädigt.

Leicht verletzt wurde die Mutter zur ambulanten Behandlung, ihr siebenjähriger Sohn zur Beobachtung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die anderen Kinder blieben unverletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.