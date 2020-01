Freitag ist Newswall-Tag. Wieder hat die Lokalkompass-Redaktion fünf exzellente BürgerReporter-Schnappschüsse ausgewählt, die bis zum nächsten Freitag (31.1.20) auf der Funke-Newswall am Jakob-Funke-Platz in Essen zu sehen sein werden.

Vergrößert auf rund 300 Quadratmeter, gekennzeichnet als "Lokalkompass-Schnappschuss": So erfreuen eure Bilder die Autofahrer und Fußgänger am Limbecker Platz mitten in der Essener Innenstadt. In dieser Woche sind einige frisch angemeldete Fotografen mit dabei. Besucht doch mal ihre Profilseite und hinterlasst einen freundlichen Kommentar!

Herzlichen Glückwunsch an die Fotografen!

→ Ralf Wohlgemuth: Urlaub Greetsiel

→ Torsten Hansen: Morgennebel

→ Ulrike von Preetzmann: Ruhr-Viadukt bei Herdecke am Hakortsee

→ Thomas Klugstedt: Sonnenuntergang am Rhein-Herne-Kanal

→ Hans-Jürgen Smula: Birken im Nebel

Tipps und Infos

Ihr möchtet auch mal mit einem Bild auf der Wand vertreten sein? Wir können es nicht garantieren, es gibt aber ein paar Mindestanforderungen, die das Bild erfüllen muss:

→ Querformat: Das muss einfach. Das Seitenverhältnis ist ca. 6:1, den finalen Ausschnitt wählt die Redaktion.

→ Auflösung: Hier kann ich keinen Wert angeben. Je mehr Pixel, desto besser.

→ Schnappschuss: Wenn ihr das Bild als Schnappschuss anlegt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es auch gefunden wird. Ein Bild geht in einer großen Bilderstrecke manchmal unter.

Bitte seid nicht enttäuscht, wenn wir eure Bilder nicht auswählen. Wir sehen bei weitem nicht jedes Foto, das im Lokalkompass veröffentlicht wird, es kann also sein, dass wir euch übergehen, obwohl ihr wunderbare Bilder macht. Wenn ihr tolle Bilder im Portal entdeckt – lasst es uns wissen und schickt uns den Link an service@lokalkompass.de oder per PN.