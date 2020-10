Die Diesellok 215025-8 stand am 09.10.2020 am Julia Hafen in Wanne-Eickel.

Technische Daten:

Eigner: EfW-Verkehrsgesellschaft mbH, Frechen

Hersteller: Krupp

Länge über Puffer: 16,40 m

Breite: 3,13 m

Dienstgewicht: 77,5 Tonnen

Kraftstoffvorrat: 3050 Liter

Motorhersteller: MTU

Typ: MB 16V 652 TB

Leistung: 1900 PS ( 1399 kW )

Geschwindigkeit: 140 km/h

Baujahr: 1970