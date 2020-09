Der schöne alte Zweimast Holzsegler La-Paloma lag am 14.09.2020 in Wismar.

Das Schiff hat den Heimathafen Tönning es ist ein Gaffelschoner.

Länge über alles: 18 m, Breite: 4,30 m, Tiefgang: 1,70 m, Segelfläche: 104 m².

Baujahr: 1986, erbaut in: Deutschland, Bauwerft: Dawartz, Tönning.