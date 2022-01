2021 haben wir hinter uns, das neue Jahr ist da. Die Kalender stehen wieder am Anfang ihres Zyklus', die Reise geht von vorne los. Wir messen die Zeit, obwohl sie stofflich nicht zu greifen ist. Wer Zeit fotografisch darstellen möchte, hat viele Möglichkeiten.

Zeit kann man nicht sehen oder fühlen und trotzdem ist sie immer da. Manche sind der Ansicht, dass Zeit eine große und wirkungsvolle Illusion ist, andere sprechen von unterschiedlichen zeitlichen Bezugssystemen, und wieder andere glauben nur an die Gegenwart. Das Wesen der Zeit ist für uns Menschen unbegreiflich und dennoch ordnen wir unser Leben dem ständigen Lauf der Uhr unter.

Für Fotograf*innen gibt es aber neben der Uhr viele Möglichkeiten Zeit zu verdeutlichen: Eine längere Belichtung etwa hinterlässt Spuren bei bewegten Objekten. Der Zug der Wolken, Babys und Erwachsene, Fossilien, welkende Blumen und schmelzender Schnee symbolisieren das Vergehen der Zeit ebenfalls. Ich bin gespannt, welche Motive ihr in dieser Woche auswählen werdet.

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (8.1.22) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist. Der Gewinner wird am Dienstag nach Teilnahmeschluss unter dem Beitrag in den Kommentaren bekannt gegeben. Außerdem erhält der Gewinner eine Benachrichtigung per Persönlicher Nachricht.

Bitte beachtet auch unsere weiteren Foto-Aktionen:

-> Newswall

-> Dein Lieblingsfoto

Fotowettbewerb:

Foto der Woche: Zeit