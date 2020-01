Der verheerende Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos endete nur für zwei Bewohner nicht tödlich, die Schimpansen Bally und Limbo. Die restlichen Tiere, mehr als 30 insgesamt, starben in ihren Gehegen.

Ursache für den Brand sind vermutlich sogenannte Himmelslaternen, die zwar frei im Handel erhältlich, aber fast nirgends zur Verwendung freigegeben sind. Drei Frauen, eine Mutter und ihre beiden Töchter, haben sich zwischenzeitlich freiwillig und offenbar reuig bei der Polizei gestellt. Der Krefelder Zoo hatte nach dem Brand erstmals am gestrigen Freitag wieder geöffnet. Das niedergebrannte Affenhaus ist bis auf Weiteres großzügig abgesperrt und für Besucher nicht sichtbar. Zahlreiche Tierfreunde hatten vor dem Zoo ihre Trauer bekundet, Kerzen angezündet und Blumen niedergelegt.

Wir haben das besondere Glück, die Bilder der BürgerReporterin Simona Fröhlich zeigen zu können. 2016 hatte sie die Gelegenheit ergriffen und ein fantastisches Shooting mit dem Orang-Utan-Baby Suria und ihrer Mutter Lea im Lokalkompass veröffentlicht.

In Gedenken an dieses schlimme Unglück, das vermutlich durch sehr viel Nachlässigkeit und Gedankenlosigkeit verursacht wurde, suchen wir in dieser Woche das schönste Bild eines Menschenaffen. Uns ist bewusst, dass neben Menschenaffen auch andere Tiere bei dem Brand ums Leben kamen. Wer Bilder von ihnen hat und sie gerne hier zeigen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Für das Gewinnerfoto suchen wir allerdings einen Menschenaffen. BürgerReporter, die noch andere Bilder aus dem Krefelder Affenhaus haben, können außerdem eine kleine Auswahl davon (max. 3 Bilder) an j.steinmann@funkemedien.de schicken. Ich lade sie dann gern zusätzlich im Beitrag hoch. Für die Auswertung werden nur Fotos berücksichtigt, die selbst hochgeladen wurden.

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (11. Januar) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

