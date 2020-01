Das Festival "Bandfusion" geht in die nächste Runde. Am kommenden Samstag teilen sich neun Bands die Bühne der Flottmann-Hallen. Da sie insgesamt nur drei Stunden Zeit haben, dürften die Musiker ihr Programm nur mit Höhepunkten spicken.

Das Festival gibt es bereits seit 15 Jahren. Bei der diesjährigen Auflage treten diese Bands in den Flottmann-Hallen auf: Guntram Leuchtkaefer Blues Band, Marian Kuprat & The Youngstown Band, Rektallica, Plain Cooking, Telefucks, Vanbargen, Fear Of Missing Out, Trümmertiefen und Kynski. Da den Bands insgesamt nur drei Stunden zur Verfügung stehen, dürfte der Abend kurzweilig werden.

Die Auftrittszeit liegt bei 15 Minuten je Band, nach fünf Minuten Umbaupause betritt die nächste Formation die Bühne. Dieses Treiben wird durch eine Stoppuhr in den Videoanimationen auf der großen Leinwand über der Bühne getaktet. Möglich ist dieser Zeitdruck nur durch eine perfekte Organisation: Schlagzeug und Verstärker werden von den Veranstaltern gestellt, Ton-, Licht- und Bühnentechniker rotieren auf Hochtouren.

Die neun Startplätze wurden von einer Jury vergeben. Hierzu wurden rund 50 Bewerbungen aus ganz Nordrhein-Westfalen angehört und ausgewertet. Die besten Bands werden am Samstag ab 20 Uhr auf der Bühne stehen.

Weitere Informationen:

www.bandfusion.de