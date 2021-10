Zum Start in die Kinosaison zeigt das Filmforum der Volkshochschule (VHS) ab Montag, 25.Oktober, acht Highlights aus dem Vor-Corona-Jahrgang, die es bisher noch nicht auf die große Leinwand geschafft haben. Beginnend mit Chloé Zhaos vielfach ausgezeichneten „Nomadland“ und Frances McDormand in der Hauptrolle, erwartet die Liebhaber des „guten“ Films montags, 17.30 Uhr, und mittwochs, 20.15 Uhr, bis Jahresende in der Filmwelt Herne, Berliner Platz 7-9, eine Auswahl teils emotionaler Filme.

Der Eintritt beträgt 5 Euro auf allen Plätzen, bei Überlänge wird ein Zuschlag erhoben.