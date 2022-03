Aladin kommt ins Kulturzentrum Herne

Ein Gastspiel aus Tausendundeiner Nacht erwartet Kinder ab fünf Jahren am Donnerstag, 7. April 2022, im Kulturzentrum. Um 16 Uhr startet die Aufführung von „Aladin – Das Musical“.

Der Inhalt

Aladin führt ein Leben als einfacher Straßenjunge, bis sein Leben schlagartig auf den Kopf gestellt wird: Gerade erst hat er Prinzessin Yasmin kennengelernt, die mit allen Mitteln versucht, ihr Volk vor dem bösen Zauberer Dschafar zu schützen, da wird er selbst in dessen fiese Machenschaften verwickelt. Denn Dschafar will endlich den Sultan loswerden und die Macht mit Hilfe einer sagenumwobenen Lampe an sich reißen. Ausgerechnet Aladin soll ihm dabei helfen. Doch das Vorhaben geht schief und Aladin sitzt in einer Höhle fest. Auf der Suche nach einem Ausweg entdeckt er das Geheimnis der Wunderlampe und befreit den mächtigen Dschinn, der sich schnell als echter Freund herausstellt. Aladins Probleme scheinen auf einen Schlag gelöst, denn wo ein Dschinn ist, da winken bekanntlich auch drei Wünsche. Doch Magie allein wird nicht reichen, um Yasmin zu helfen und Dschafars finstere Pläne zu durchkreuzen.

Eintrittskarten

Die Vorstellung dauert circa 100 Minuten inklusive Pause. Karten sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich – über die ProTicket-Hotline 02 31 / 917 22 90, online unter www.proticket.de oder im Ticketshop der Stadtmarketing Herne GmbH, Kirchhofstraße 5, telefonisch zu erreichen unter 0 23 23 / 919 05 14. Sie kosten 6 Euro.

Es gilt die 3G-Regel und Mund-Nasen-Schutz-Pflicht – auch am Sitzplatz.