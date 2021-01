Yevgeniya Safronova passte ihre Skulpturen zum Teil an die örtlichen Begebenheiten an. Die Werke einer Ausstellung, die niemand vor Ort sehen kann, sind noch bis Anfang März in den Flottmann-Hallen zu sehen/nicht zu sehen. Im Industriedenkmal präsentieren Yevgeniya Safronova und Maik Wolf Skulpturen und Malerei unter Ausschluss der Öffentlichkeit.



Corona verhindert zwar den Besuch der Ausstellung, die bis zum 7. März in den Flottmann-Hallen gebucht ist, doch die Initiatoren haben einen Weg zum Publikum gefunden. Ausstellungsleiterin Jutta Larinat verweist auf einen Kurzfilm. Dieser dokumentiert den Aufbau der Ausstellung und stellt Safronova und Wolf mittels kurzer Statements vor.

Wolf steuerte sieben Gemälde zur Ausstellung bei, Safronova fünf Skulpturen. „Meine Werke tragen keine Namen, ich möchte, dass sich die Betrachter selber eine Meinung dazu bilden, was ich mit ihnen ausdrücken möchte“, sagt die Künstlerin. Eine der Skulpturen ist ein überdimensionaler Wasserhahn aus dem sich schwarze Plastikbänder auf den Boden ergießen. Die Streifen sind Videobänder. In der ersten Version hatte die Künstlerin Videokassetten benutzt, die man damals noch kaufen konnte. "Das geht heute nicht mehr, deshalb habe ich im Internet ein altes Videoarchiv gekauft, die Bänder aus den Kassetten habe ich für das Objekt in den Flottmann-Hallen verwendet“, so Safronova, die Bildhauerei an der Hochschule der bildenden Künste in Essen unterrichtet.

Wolfs Bilder wirken futuristisch. Vom Stil her erinnern sie an die Titelbilder der Perry-Rhodan-Romane, einer deutschen Science-Fiction Serie, die in Heftform wöchentlich erscheint. Wolfs Werke mit Namen wie „Arrowhead 1“ und „Monrepos Ressourt House“ zeigen Gebäude, die chinesischen Pagoden ähneln.

Für die Ausstellung fertigte Safronova eigens einige Skulpturen an. „Ich habe mir die Dachkonstruktion des Ausstellungsraums in den Flottmann-Hallen genau angesehen. Daraufhin habe ich eine Messingkonstruktion geschaffen, die die Konstruktion widerspiegelt.“

Der Kurzfilm ist auf der Homepage der Flottmann-Hallen zu sehen.