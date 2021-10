Eine Irish-Folk-Legende kehrt zurück nach Herne. Andy Irvine, seit fast 50 Jahren eine Institution in Sachen traditioneller irischer Musik, tritt am Samstag, 6. November, 20 Uhr, in der Künstlerzeche Unser Fritz, Zur Künstlerzeche 10, auf. Es wird dann auf den Tag genau sieben Jahre her sein, dass Andy Irvine sein letztes Konzert in Herne gegeben hat. Damals spielte er in der Kult-Kneipe „Die Sonne“, wo er auf seinen Tourneen Stammgast war. Nun freut sich der fast 80-Jährige auf die Rückkehr ins Ruhrgebiet.

Tickets für das Konzert gibt es im Vorverkauf zum Preis von 16 Euro unter eventim.de. Verbindliche Vorbestellungen sind auch unter sonne-herne@gmx möglich. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro.