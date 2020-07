Der Verein Sunrise-Ruhr e.V. ist seit über acht Jahren in Herne aktiv und bietet seitdem zahlreiche Projekte und Aktionen für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren an. So gibt es zum Beispiel eine Zirkus AG, in der vor allem die Mädchen mit viel Freude und Motivation, für die geplanten Auftritte trainieren. In der Experimente-AG geht es darum, den Forscherdrang der Kinder zu unterstützen.

Weitere Angebote sind u.a. eine Selbstverteidigungsgruppe sowie eine Kreativ-AG namens flinke Finger. In der Video AG, sollen die Kids vor allem lernen, verantwortungsbewusst mit sozialen Medien wie Youtube, TikTok und Co, umzugehen.

Speziell für die größeren Kinder ab 11 Jahren, bietet der Verein die Teeny AG KLARTEXT an, in der es überwiegend um Themen geht, welche die Jugendlichen im Alltag beschäftigen.

Vor etwa 1 1/2 Jahren wurde die Mädchenband Sunny Sunshine gegründet, die ebenfalls wöchentlich für ihre Auftritte probt.

Ziel des Vereins ist es, Kinder zu stärken, ihnen Selbstvertrauen zu vermitteln und ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Mittwochs , Donnerstags und Freitags, ab 16 Uhr ist dazu immer Treffpunkt, in Herne Sodingen/ Herne Mitte.

Bei Interesse melden Sie sich direkt beim Verein per Mail unter kontakt@sunrise-ruhr.de oder im Vereinsbüro, unter 02323/ 39 888 06.