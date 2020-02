„Kumpel Award" 2020

Ehrenamtliche Tätigkeiten würdigen

Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) vergibt wieder den Kumpel Award.

Auch in diesem Jahr zeichnet die CDA unter der Leitung von Frank Heu (Vorsitzender) verdiente Bürgerinnen, Bürger oder gemeinnützige Organisationen (Teams) für ihre ehrenamtlichen Verdiente aus.

Die kleinen aber entscheidenden Dinge im Alltag

Gerade in unserer teilweise fast anonym lebenden Gesellschaft engagieren sich Menschen weit über das normal übliche Maß für Mitmenschen und diesen möchten wir hier in einer Feierstunde unsere große Anerkennung für ihre Verdienste aussprechen. Da gerade sie, durch Ihr Verhalten, ein ganz besonderes Bindeglied in der Förderung des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft darstellen.

Die Preisverleihung findet am 05. März 2020 um 18 Uhr in der Gemeinde Heilige Familie an der Rottbruchstraße 9 statt.

Im Rahmen dieser Feierlichkeit konnten wir als Hauptredner an diesem Abend unseren Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) und als Laudatorin unsere ehemalige Parlamentarische Staatssekretärin a.D. Ingrid Fischbach gewinnen, so der Vorsitzende Frank Heu.