In "Deutschland sucht den Superstar" ist am Samstag ein Herner dabei. Patrick Bonk singt "Männer weinen nicht" von Adesse.

Der 21-Jährige wohnt noch bei seinen Eltern und absolviert zurzeit eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres hat er bereits in einem Altenheim gearbeitet und möchte später einmal in diesen Bereich zurückkehren. Patrick Bonk beschreibt seine Familie als liebenswert, aber ein wenig verrückt. Früher er oft wegen seiner Zahnlücken und seines kleinen Sprachfehlers gehänselt, aber heute mag er sich und steht zu seinen kleinen Makeln: „Es gibt so viele Menschen, die nicht an mich geglaubt haben. Aber jetzt werde ich beweisen, dass mehr in mir steckt als viele glauben!“