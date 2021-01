Solange sie unter Tage zwitscherten, war alles gut: Kanarienvögel warnten einst die Kumpel im Bergbau vor bösen Wettern. Neuerdings bevölkern die gelbgefiederten Vögel die historischen Turmfenster des Mondpalastes.



Ausgebrütet wurde die Idee zu einer Lichtinstallation in einer Zukunftswerkstatt, zu der Christian Stratmann Anfang Januar seine Theaterfamilie eingeladen hatte: „Für mich setzt diese Lichtinstallation ein Zeichen der Zuversicht in dunklen Zeiten. Sie bedeutet: Solange keiner der Vögel von der Stange fällt, ist auch im Mondpalast alles in Ordnung.“

Inspiriert durch das Dortmunder U, dem Regisseur Adolf Winkelmann im Kulturhauptstadtjahr 2010 die Bildsprache beibrachte, erwählten die Kreativen den historischen Bergfried des Saalbaus zu ihrem Ort der Ideen. Mondpalast-Urgestein Martin Zaik („Flurwoche“), durch den verschärften Lockdown zur Untätigkeit verdammt, machte sich gemeinsam mit seiner Schauspielkollegin Astrid Breidbach an die Umsetzung: „Das Ensemble brennt darauf, endlich wieder zu spielen. Solange ich das nicht darf, lasse ich mir eben etwas anderes einfallen, um die Menschen in Corona-Zeiten auf intelligente Weise zu unterhalten und zu ermutigen.“

Der von einer längeren Krankheit genesene Mime spannte mit Unterstützung von Astrid Breidbach („Die fast glorreichen Sieben“) kurzerhand Architektenfolie vor die Turmfenster. Ein Laptop und zwei Beamer projizieren im Anschluss muntere Kanarienvögel als Video auf das transparente Papier. Ab Einbruch der Dunkelheit ist die Lichtinstallation weithin sichtbar. Warum ausgerechnet Kanarienvögel gezeigt werden, erläutert Breidbach: „Die Kanarienvögel hatten im Bergbau früher eine sehr wichtige Funktion. Solange die untertage Luft rein war, sangen sie. Trat aber unter Tage das lebensgefährliche Kohlenmonoxid aus, so waren die Kanarien davon am schnellsten betroffen. Bereits bei einer minimalen Konzentration und nach kürzester Zeit fielen sie tot von der Stange. So warnten sie die Bergleute vor der sauerstoffarmen Luft. Und die Kumpels hatten noch ausreichend Zeit, sich in Sicherheit zu bringen.“

Dass der Mondpalast eine neue Landmarke setzt, freut Christian Stratmann, denn er ist fest entschlossen, Deutschlands großes Volkstheater so unbeschadet wie möglich durch die Pandemie zu führen: „Die Idee zeigt: Der Mondpalast lebt! Martin Zaik und Astrid Breidbach haben den Zukunftsimpuls fantastisch umgesetzt und sich auch von Widrigkeiten nicht abbringen lassen.“ Von der Idee zur Installation war es nämlich ein weiter Weg, den über Jahrzehnte ungenutzten „Bergfried“ des Palasts in einen schimmernden „Leuchtturm“ zu verwandeln. Die Turmkammer ist nur auf recht abenteuerlichen Kletterpfaden zu erreichen. Technik und Strom mussten extra herbeigeschafft werden, bis Zaik im Januar endlich auf den Knopf drücken und Prinzipal Christian Stratmann die Vögel zeigen konnte.

Nun soll das Licht so schnell nicht mehr ausgehen. Der kleine Bruder des Dortmunder U soll im gesamten Ruhrgebiet und darüber hinaus ein Zeichen für Kultur, Spaß und Lebensfreude setzen. Deshalb sind die Kanarienvögel von der Wilhelmstraße ab sofort auf Youtube zu sehen.